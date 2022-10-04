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Новости 14:59

Совфед одобрил сохранение рабочих мест за мобилизованными

фото ЗакС политика Совфед одобрил сохранение рабочих мест за мобилизованными

Члены Совета Федерации одобрили 4 октября закон о сохранении рабочих мест за призванными в ходе частичной мобилизации гражданами, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

"Работнику гарантируется сохранение рабочего места и должности, обеспечение социально-трудовых гарантий. Период отсутствия засчитывается в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности", - сообщили в Совфеде.

Чтобы приостановить трудовой договор, работник должен написать заявление и приложить к нему копию повестки о мобилизации. На основании этого работодатель должен издать соответствующий указ. Работник должен получить сполна средства, заработанные до приостановки договора. В свою очередь, работодатель получает право подыскать работнику временную замену вплоть до его возвращения.

"Работник может вернуться на работу в течение трёх месяцев. Нужно предупредить работодателя о выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня", - отметили в Совфеде.


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