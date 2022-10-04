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Муниципал 15:02

На новогодние украшения в Сестрорецке потратят до 1,1 млн рублей

фото ЗакС политика На новогодние украшения в Сестрорецке потратят до 1,1 млн рублей

Для создания новогоднего настроения у жителей Сестрорецка местные власти готовы потратить до 1,1 млн рублей. За эти деньги планируется развесить гирлянды на деревьях, а также расставить светодиодные конструкции. Соответствующую закупку опубликовала местная администрация МО "город Сестрорецк" 3 октября.

Муниципалы заказали установку световых композиций "Олень" размером 1,5 и 2,8 метра, светодиодные конструкции "Подарок" разных цветов и украшение деревьев гирляндами. Согласно аукционной документации, убранства планируется разместить на Приморском шоссе и на улице Володарского, неподалеку от администрации Курортного района.

Прием заявок от исполнителей продлится до 19 октября. Местная администрация Сестрорецка надеется, что готовые украшения начнут радовать местных жителей не позднее 20 декабря.

Годом ранее на эти цели выделили 1,7 млн рублей. Победителем аукциона стала индивидуальный предприниматель Анастасия Попова.

Константин Леньков


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