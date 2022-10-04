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Новости 15:19

Смольный пообещал замедление инфляции и рост зарплат к концу 2025 года

фото ЗакС политика Смольный пообещал замедление инфляции и рост зарплат к концу 2025 года

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина на заседании правительства города рассказала о планах по бюджету города на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы. Трансляция мероприятия проходит на сайте администрации.

Енилина сообщила, что в ближайшие три года рост внутреннего регионального продукта оценивается в среднем на 2,5%. Экономика должна вернуться на "траекторию устойчивого роста" к концу 2024 года, заявила чиновница.

По ее словам, к концу 2025 года инфляция должна замедлиться до 4,6%. Ежемесячная номинальная зачисленная заработная плата будет увеличиваться темпами выше инфляции, считает Енилина.

При этом она добавила, что в 2023 году ожидается высокая волатильность доходов из-за политических и экономических факторов, а также изменения бюджетного и налогового законодательства. Но критического снижения не планируется, отметила глава комитета. 

София Саттарова


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