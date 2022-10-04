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Новости 15:40

Власти Карелии отчитались о выполнении плана по мобилизации

фото ЗакС политика Власти Карелии отчитались о выполнении плана по мобилизации

Руководитель Республики Карелии Артур Парфенчиков известил о выполнении плана по частичной мобилизации. О результатах мероприятий сообщается на странице регионального главы в соцсети "ВКонтакте".

"Сейчас продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии — по результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации — на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок", — отчитался Парфенчиков.

Точное количество граждан, которые подлежат призыву в Карелии, не конкретизируется.

Отметим, что не так давно в карельский филиал Всероссийской организации родителей детей-инвалидов поступали жалобы на вручение повесток местным жителям, имеющим в семьях детей с инвалидностью.

Фото: Артур Парфенчиков / "ВКонтакте"


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