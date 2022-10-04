Депутат от "Единой России" Гарнец заинтересовался отсутствием финансирования на бомбоубежища

На заседании правительства 4 октября по теме бюджета депутат Законодательного собрания от "Единой России" Валерий Гарнец поинтересовался у главы комитета финансов Светланы Енилиной расходами на бомбоубежища. Он заявил, что администрация Выборгского района подавала заявку на дополнительное финансирование на проектирование и ремонт "этих сооружений".

- Почему-то комитет финансов не счел это на сегодняшний день актуальным, заявка была отклонена, - сказал Гарнец.

Енилина ответила, что у комитета финансов единый подход по согласованию доппотребностей. Если заявки не представлены должным образом, то они не принимаются, сказала чиновница. Она добавила, что по озвученным депутатом объектам ведомство готово повторно рассмотреть вопрос.

София Саттарова