Беглов заявил о возможной потере 220 млрд рублей из-за федерального распределения налогов Газпрома

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания правительства 4 октября напомнил о своем выступлении в Совете Федерации по теме бюджета на 2023 год. Глава города заявил, что раскритиковал расчеты Министерства финансов. Для них это маленькое движение, а субъектам потом может быть трудно, считает Беглов.

- Ранее Министерство финансов предложило ввести с 1 января 2023 года новый порядок распределения между субъектами Российской Федерации налога на прибыль организаций, бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). <...> Часть налога на прибыль Минфин предлагает зачислить в региональный бюджет напрямую, а вторую часть консолидировать в новое Федеральное казначейство и распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете, - рассказал Беглов.

По его словам, так Петербург может потерять около 220 млрд рублей. Это серьезная сумма, уверен губернатор. Среди КГН есть Газпром, который платит соответствующие налоги в бюджет Петербурга, следует из выступления Беглова. Губернатор отметил, что и город вкладывался в инфраструктуру и другие сферы для того, чтобы госкомпания могла работать.

Беглов отметил, что город себе не может позволить потерять 220 млрд рублей дохода в бюджет. Он добавил, что предложил другой подход. Совет Федерации идею поддержал, заявил губернатор Петербурга.

София Саттарова