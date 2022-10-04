Беглов снова решил отложить "хотелки" - надо помогать "новым субъектам"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 4 октября призвал коллег взвешенно подходить к тратам бюджетных денег. Расходную часть надо считать очень внимательно, считает глава города.

- Сегодня нужно каждый рубль экономить. "Хотелки" должны быть убраны. Чистый прагматизм. <...> Только так можно выжить в сегодняшних условиях, - заявил Беглов.

Он добавил, что бюджет надо исполнять экономно и ответственно. От каждого рубля должен быть максимальный эффект, подчеркнул губернатор. По его словам, важно сохранить инвестиционное развитие и поддержать граждан. Кроме этого, у Петербурга теперь есть и дополнительные траты, напомнил губернатор.

- Тем более у нас есть и другие расходные обязательства - мы должны помогать новым субъектам, которые вошли в состав России. Нашему Мариуполю и по другим направления, - сказал Беглов.

Напомним, ранее губернатор Петербурга уже употреблял выражение об откладывании "хотелок". В прошлый раз их требовалось отложить до победы над коронавирусом.

София Саттарова