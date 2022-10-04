В Смольном рассказали о тратах на метро и здравоохранение в рамках АИП в 2023 году

На заседании правительства 4 октября врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов рассказал о планах Петербурга по адресно-инвестиционным программам на 2023 год. Он сообщил, что общая сумма на АИП в будущем году составит 203 млрд рублей. Это рекордный объем финансирования, заявил Зырянов.

Средства будут направлены на 15 государственным программ, сказал чиновник. По его словам, больше всего денег идет на развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры.

В частности, в рамках первого пункта планируются затраты на метростроение, создание дорожной инфраструктуры и объектов общественного транспорта, поделился Зырянов. Он уточнил, что на это запланировано потратить около 83 млрд рублей. Из них 30 млрд рублей пойдет на метро, добавил чиновник.

Зырянов сообщил, что на АИП по развитию образования планируется потратить 29 млрд рублей. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 8 школ и 11 детских садов, заявил врио главы комитета.

Он добавил, что на коммунальную инфраструктуру в рамках АИП заложено 18,1 млрд рублей, а на здравоохранение - 16,5 млрд рублей. Госпрограмма по обеспечению петербуржцев жильем подразумевает затраты в 9,2 млрд рублей, сказал Зырянов.

София Саттарова / скриншоты презентации Алексея Зырянова