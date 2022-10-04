К блогеру и профсоюзному активисту Рудому пришли следователи

Основатель левого YouTube-канала "Вестник бури" и член профсоюза "Учитель" Андрей Рудой сообщил, что к нему домой в Дзержинске пришли силовики.

Он рассказал в своем Telegram-канале, что "около 6 человек в гражданском с 14:20 бьют кулаками по двери". Рудой не открывал дверь пришедшим, ожидая адвоката. До приезда защитника ему отключили свет. В 16:16 блогер сообщил, что прибыл адвокат.

По итогу общения со следователями в присутствии защитника Рудой сообщил подписчикам, что у пришедших была "бумага о проведении осмотра жилища". От осмотра он отказался. По словам блогера, вопросы к нему были связаны с некой публикацией в старом оппозиционном паблике, где он был одним из администраторов.

Через несколько минут Рудой выложил новое видео в своем канале.

"По ходу рано брать отбой. Следаки тусят около дома, созваниваются с начальством. По всей видимости, им очень нужно провести обыск у меня дома", - сообщил блогер.

Ранее на канале "Вестник бури" выходили видео с критикой российских властей и на тему специальной военной операции.

Скрин: YouTube/Вестник бури