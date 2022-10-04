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Новости 19:52

По поручению Беглова блокадников из Карелии привезли на лечение в Петербург

фото ЗакС политика По поручению Беглова блокадников из Карелии привезли на лечение в Петербург

Блокадники, проживающие на территории Карелии, получили от Смольного путёвки в петербургский санаторий "Заря", информирует пресс-служба городской администрации. В пансионате им предстоит пробыть 18 дней.

"Мы не делим блокадников на своих и чужих, в каком бы регионе нашей страны или за её пределами они не проживали. Мы всегда готовы оказать им помощь и поддержку, сделать все возможное, чтобы помочь укрепить здоровье", - высказался по случаю губернатор Александр Беглов.

О готовности проявить заботу о здоровье карельских блокадников Беглов заявил в ходе рабочего визита в регион в начале сентября. Всего организованы три заезда.

Первая группа приехавших состоит из 11 жителей блокадного Ленинграда в возрасте от 81 до 91 года и 5 сопровождающих. Все они будут проживать в обустроенных двухместных номерах.

Всего в Карелии по состоянию на июль текущего года жили 273 блокадника.


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