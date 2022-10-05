У псковского депутата и пермского наблюдателя за выборами проходят обыски по делам о дискредитации ВС РФ

Ранним утром среды, 5 октября, силовики пришли с обысками к псковскому депутату Завеличенской волости от "Яблока" Николаю Кузьмину, информирует проект "Сетевые свободы" в своём Telegram-канале.

Правоохранители нагрянули домой к Кузьмину ввиду расследования уголовного дела о повторной дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ), санкция по статье предусматривает до 3 лет колонии.

Кроме того, по аналогичному делу идут обыски у главы пермского отделения "Голоса"* Виталия Ковина. Следственные действия одобрил суд в Иванове.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов