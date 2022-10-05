Депутаты Петербурга решили попросить Мишустина ужесточить требования для школьной охраны

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 5 октября одобрили в первом чтении обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Автор документа - депутат от "Единой России" Алексей Далматов.

Он напомнил коллегам, что не так давно произошла трагедия в Ижевске, где на школу напал вооруженный мужчина. Такие случаи происходят не первый раз, отметил Далматов. По его словам, подобные события выявляют наличие проблемы безопасности учебных заведений. Поэтому надо изменить требования к организациям и их сотрудникам, которые занимаются охраной образовательных учреждений.

Далматов предложил создать для компаний обязательную сертификацию. Для сотрудников же таких компаний необходимо сделать квалификационные требования, которые будут учитывать предельный возраст, уровень физической подготовки, владение навыками рукопашного боя или других боевых искусств и средствами защиты.

Депутаты предположили, что могут возникнуть сложности с набором таких людей для защиты школ. В частности, на это обратил внимание депутат от КПРФ Александр Рассудов. Далматов выразил уверенность, что найти необходимых сотрудников получится даже во время мобилизации. Рассудов с ним не согласился.

Он также отметил, что сейчас парламент обсуждает борьбу со следствием, а не причиной. Рассудов предположил, что стоит увеличить расходы на психологическую помощь подросткам. Далматов сказал, что ничего против этого не имеет, но и изменение подхода к защите образовательных учреждений изменить стоит.

Большинство депутатов - 35 человек - поддержали обращение к Мишустину в первом чтении. На поправки к нему Далматов предложил выделить месяц.

София Саттарова