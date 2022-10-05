ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:31

Смольный выкупит за 606 млн рублей дом в центре Петербурга

фото ЗакС политика Смольный выкупит за 606 млн рублей дом в центре Петербурга

Администрация Северной столицы собирается потратить 606 млн рублей на выкуп у компании "Норд Вуд" дома на Фурштатской улице, 5. Соответствующее постановление появилось на портале антикоррупционной экспертизы, пишет "Деловой Петербург".

Здание имеет площадь около 3,4 тысяч кв. метров. В дальнейшем его хотят приспособить под нужды находящегося по соседству Президентского физико-математического лицея № 239. Там должна появиться лаборатория для биологического центра, полигон для дронов и видеомастерская для создания онлайн-курсов.

Здание на Фурштатской, 5, было возведено в 1840 году. Позднее его перестроили. В конце девяностых объект передали Сбербанку под реконструкцию с расширением. В 2018 году дом выкупила "Норд Вуд".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама