Смольный выкупит за 606 млн рублей дом в центре Петербурга

Администрация Северной столицы собирается потратить 606 млн рублей на выкуп у компании "Норд Вуд" дома на Фурштатской улице, 5. Соответствующее постановление появилось на портале антикоррупционной экспертизы, пишет "Деловой Петербург".

Здание имеет площадь около 3,4 тысяч кв. метров. В дальнейшем его хотят приспособить под нужды находящегося по соседству Президентского физико-математического лицея № 239. Там должна появиться лаборатория для биологического центра, полигон для дронов и видеомастерская для создания онлайн-курсов.

Здание на Фурштатской, 5, было возведено в 1840 году. Позднее его перестроили. В конце девяностых объект передали Сбербанку под реконструкцию с расширением. В 2018 году дом выкупила "Норд Вуд".