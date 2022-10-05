У членов движения "Голос"* и политиков в пяти регионах прошли обыски по делу о дискредитации армии

В среду, 5 октября, у членов движения "Голос"* и политиков в пяти регионах были проведены обыски в рамках уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщается в оппозиционных Telegram-каналах.

Поводом для проведения оперативных мероприятий стало дело о повторной дискредитации армии, возбуждённое против ивановского активиста Михаила Гусева из-за поста в одном из Telegram-каналов.

Члены движения за честные выборы "Голос"* проходят свидетелями по делу Гусева. Они выступили с заявлением и считают, что таким образом их решили "наказать за непреклонность в борьбе за честные свободные выборы, за правовое и гуманное государство".

Обыски провели в Москве, Пскове, Иванове, Перми и Челябинске.

Силовики приходили к сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу, членам совета "Голоса"* Виталию Ковину**, Аркадию Любареву***, Ирине Мальцевой и координатору в Челябинской области Наталье Гусевой. В Псковской области обыски прошли у членов "Яблока" Катерины Новиковой, депутата Николая Кузьмина и редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина****. Также полиция нагрянула к аналитику выборов Сергею Шпилькину.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Виталий Ковин внесён Минюстом в перечень СМИ-иноагентов

***Аркадий Любарев внесён Минюстом в перечень СМИ-иноагентов

****Денис Камалягин внесён Минюстом в перечень СМИ-иноагентов