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Новости 16:26

Прокуратура в Петербурге добилась блокировки сайта с информацией о травле животных

фото ЗакС политика Прокуратура в Петербурге добилась блокировки сайта с информацией о травле животных

Суд в Петербурге заблокировал по иску прокуратуры Кировского района сайт с информацией о способах травли животных, рассказали 5 октября в надзорном ведомстве.

На ресурс прокуратура наткнулась при мониторинге Сети. Посетитель сайта мог узнать "о способах травли животных, в том числе птиц, путем добавления в корм медицинских препаратов, опилок и других средств, приводящих к их смерти", при этом информация никак не была скрыта от глаз случайных пользователей и была доступна в том числе несовершеннолетним.

"Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ), поэтому деятельность сайта является незаконной", — уведомили в прокуратуре. Ведомство обратилось в суд с иском о признании информации на сайте запрещенной в России. Суд требование удовлетворил, сайт заблокирован на территории страны.


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