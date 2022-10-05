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Новости 16:53

Правительство Петербурга объявило конкурс на первый офсетный контракт в городе

фото ЗакС политика Правительство Петербурга объявило конкурс на первый офсетный контракт в городе

Петербургский комитет по государственному заказу разместил первый в городе конкурс на заключение офсетного контракта, следует из сообщения вице-губернатора Алексея Корабельникова от 5 октября. Согласно условиям заявки, речь идет о строительстве фармпредприятия, на закупку продукции которого в будущем город готов потратить 16,8 миллиарда рублей.

"Планировали это сделать раньше, но, так как это первый подобный для города контракт, столкнулись в процессе с рядом нюансов, обсуждение которых заняло время", — отметил Корабельников в своем Telegram-канале.

Как уточнил вице-губернатор, контракт планируется заключить на 10 лет. В течение первых трех лет победитель конкурса должен будет запустить новое фармацевтическое производство полного цикла и наладить выпуск 31 лекарственного препарата. Следующие семь лет город будет закупать у него медикаменты без конкурса.

Повествуя об объявленном конкурсе, Корабельников выразил уверенность в том, что офсетный контракт выгоден обеим сторонам сделки. "Для города это инвестиции в экономику, новые высокооплачиваемые рабочие места, снижение расходов бюджета на приобретение лекарств, увеличение налоговых поступлений, лекарственная безопасность", — перечислил он.


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