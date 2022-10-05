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Новости 17:30

Путин заявил о предоставлении аспирантам и студентам вечерних отделений отсрочки от частичной мобилизации

фото ЗакС политика Путин заявил о предоставлении аспирантам и студентам вечерних отделений отсрочки от частичной мобилизации

Президент Владимир Путин рассказал в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года" 5 октября о том, что подписал документы о предоставлении отсрочки дополнительным категориям граждан. По его словам, речь идет в том числе о студентах вечерних отделений и учащихся частных вузов, а также об аспирантах.

"Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли", — приводит слова Путина РИА "Новости". Как уточнил президент, указ вступает в силу с нынешнего дня.

Отсрочка предоставляется впервые обучающимся студентам очной и вечерней форм, и в том числе тем, которые учатся в частных вузах или учреждениях среднего образования с государственной аккредитацией, в том числе по программам ординатуры и программам ассистентуры, заявил Путин. По его словам, также на нее могут претендовать аспиранты, обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.


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