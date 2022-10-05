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Новости 18:03

Комблаг пожаловался на засоряющих дождевую канализацию петербуржцев

фото ЗакС политика Комблаг пожаловался на засоряющих дождевую канализацию петербуржцев

Работники дорожных предприятий готовят ливневую канализацию Петербурга к новым осадкам, прочищая патрубки и решетки дождеприемников, рассказали 5 октября в комитете по благоустройству. Как отметили чиновники, в основном дорожникам приходится иметь дело с илом, листьями, песком и иными естественными загрязнениями, однако имеются поводы и для жалоб на горожан.

"Зачастую сами жители забивают систему водоотвода, выбрасывая мусор на дорогу, на тротуар, заталкивая фантики и упаковки от фастфуда в решетки. Некоторые предприимчивые граждане даже уносят домой сами решетки", — пожаловались в комблаге, отметив, что коммуникации "нужно постоянно содержать в чистоте и порядке".

По данным комитета, чаще всего засоры пришлось убирать, в частности, на улицах Дегтярева, Кибальчича и Кржижановского, на Якорной улице и на проспектах Александровской Фермы и Обуховской Обороны, на Большеохтинском и Заневском проспектах и других.

Фото: gov.spb.ru


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