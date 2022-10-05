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Новости 18:33

В Ленобласти продадут землю под новый город-спутник Петербурга

фото ЗакС политика В Ленобласти продадут землю под новый город-спутник Петербурга

Компания "ДОМ.РФ" анонсировала продажу 753 гектаров земли в Ленинградской области, предназначающихся в том числе под жилую застройку, сообщил 5 октября "Деловой Петербург". По данным издания, речь идет о территории в Тосненском районе между поселками Красный бор и Ульяновка близ Московского шоссе.

Ранее на предназначенной к продаже территории располагался радиопередающий комплекс ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть", который в 1960-х годах считался самым мощным в мире. В настоящее время трансляции здесь прекращены, уточняет издание.

"На территории земельного участка предлагается реализация проекта комплексного развития незастроенной территории, состоящего из промышленного кластера и жилой застройки", — приводит "Деловой Петербург" текст анонса "ДОМ.РФ".

В разработке проекта принимает участие правительство Ленобласти. В его экономическом блоке ДП сообщили, что на участке, предварительно, "предполагается строительство малоэтажного жилья, а также возможность развития промышленно-логистической зоны, в том числе бондовой территории для организации электронной торговли товарами".

Как отмечает "Деловой Петербург", сопоставимые по масштабам проекты в окрестностях города анонсируются нечасто. В качестве примера издание привело строящийся поблизости город-спутник Южный, чья площадь оценивается в две тысячи гектаров.

Фото: pixabay


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