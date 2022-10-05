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Новости 18:54

Кадыров попал в книгу рекордов России за количество введенных против него санкций

фото ЗакС политика Кадыров попал в книгу рекордов России за количество введенных против него санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоился двух мест в Книге рекордов России благодаря введенным против него и его окружения санкционным ограничениям, рассказало 5 октября РИА "Новости". Видеозапись награждения информагентство опубликовало в собственном Telegram-канале.

На записи можно видеть стоящего на сцене Кадырова в компании главреда Книги рекордов России Станислава Коненко. "Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова", — зачитывает Коненко и передает главе Чечни сертификат под звуки аплодисментов.

Еще одну запись в книге Кадыров получил за "наибольшее количество санкционных ограничений, введенных в отношении человека и его родственников и соратников в мире". В этом случае результат главы северокавказского региона составил 68 санкций.

"Я сегодня горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши традиции и обычаи и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет", — прокомментировал награждение Кадыров.

Отметим, что 5 октября Кадырову исполнилось 46 лет. Сегодня же он сообщил в своем Telegram-канале о присуждении ему нового звания. "Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — известил он.

Фото: Telegram-канал "Kadyrov_95"


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