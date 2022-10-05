В Госдуме пообещали проверить обстоятельства возбуждения уголовного дела об уклонении от мобилизации

Депутат Государственной думы от Пензенской области Георгий Камнев заявил 5 октября изданию "Подъём" о намерении выяснить правомерность возбуждения уголовного дела против своего земляка из-за уклонения от частичной мобилизации. Парламентарий пообещал направить обращение до конца текущей недели.

"Нужно выяснить все обстоятельства, что на самом деле происходило. Может, человек не подпадает под те категории, о которых говорилось. Нужно проверить, почему так произошло", — заявил Камнев, попутно призвав военкоматы и правоохранителей "строго соблюдать требования, которые были объявлены".

О возбуждении первого в России уголовного дела по статье 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") из-за уклонения от частичной мобилизации рассказал 5 октября правозащитник Павел Чиков. По рассказу юриста, дело расследуется Зареченским межрайонным следственным отделом СКР по Пензенской области из-за того, что гражданин "отказался подписать повестку в военный комиссариат".

Вскоре после сообщения Чикова информацию подтвердило Следственное управление СК РФ по Пензенской области. Из сообщения ведомства следовало, что мужчина 1990 года рождения "был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района" для последующей отправки в военкомат в рамках частичной мобилизации, однако по повестке не явился.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — резюмировали в управлении.