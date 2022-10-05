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Новости 5 октября, 19:35

Кабмин планирует отменить скидку на уплату пошлин через Госуслуги

фото ЗакС политика Кабмин планирует отменить скидку на уплату пошлин через Госуслуги

Правительство рассчитывает отказаться от предоставления скидки в размере 30% на уплату пошлины при оформлении услуг на портале Госуслуг, сообщил 5 октября "Интерфакс". Соответствующее заявление сделала замглавы Министерства финансов Ирина Окладникова при обсуждении проекта бюджета на 2023-2025 годы на заседании комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

"Да, так точно. Что касается прогноза собираемости [доходов], безусловно, уровень рассчитан исходя тех рисков того прогноза, который есть", — признала Окладникова, отвечая на вопрос главы комитета Александра Хинштейна о планах отменить скидку.

В то же время глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что отмены существующей 50%-ной скидки на оплату штрафов ждать не следует. Также он выразил мнение, что решение об отмене скидки на уплату пошлин не вызовет оттока пользователей с портала Госуслуг.

Фото: pixabay


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