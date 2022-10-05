Комитет имущественных отношений запустил чат-бота в Telegram

Петербургский комитет имущественных отношений сообщил 5 октября о запуске чат-бота в мессенджере Telegram. Предполагается, что он поможет "узнать актуальную информацию о деятельности" КИО.

При помощи бота пользователи смогут, в частности, получить информацию о государственных услугах, входящих документах, плате по договорам, известили в комитете. "При создании сервиса специалисты КИО проанализировали наиболее популярные запросы, с которыми горожане обращаются в комитет. Для удобства темы рассортированы по рубрикам", — добавили там.

В дальнейшем КИО планирует поддерживать и развивать бота. В частности, речь идет о сервисе поиска по ключевым словам — бот должен будет собирать данные о наиболее часто повторяющихся словах, которые вводят пользователи, с тем чтобы в дальнейшем выделить соответствующие запросы в отдельный блок.

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