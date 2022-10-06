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Новости 9:35

Экс-сенатор от Петербурга вышел из состава Федеральной палаты адвокатов

фото ЗакС политика Экс-сенатор от Петербурга вышел из состава Федеральной палаты адвокатов

Из состава совета Федеральной палаты адвокатов РФ вышли экс-сенатор от Петербурга Константин Добрынин и вице-президент организации Вадим Клювгант, пишет "Фонтанка".

"В связи с тем, что ФПА РФ в ближайшее время предстоит исполнять последние решения, принятые высшими органами государственной власти Российской Федерации, не считаем возможным свое дальнейшее участие в работе Совета", - говорится в обоюдном заявлении Добрынина и Клювганта.

Следует напомнить, что Добрынин единственный из сенаторов, который добровольно вышел из Совета Федерации, а Клювгант некогда представлял интересы Михаила Ходорковского.

Решение о выходе из ФПА может быть обосновано тем, что в ближайшее время на присоединённых к России землях будут учреждены адвокатские палаты, которые включат в состав палаты.

Давать какие-либо комментарии о своём решении Добрынин и Клювгант отказались.


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