Беглов и Бельский проводили бойцов танкового батальона "Аврора" на спецоперацию

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский приняли участие в церемонии отправки бойцов танкового батальона "Аврора" в зону военной спецоперации, информирует пресс-служба Смольного.

Перед тем как сесть на поезд на Витебском вокзале, военнослужащие прослушали в Николаевском зале концерт с участием учащихся музыкальных школ.

"Вам предстоит защищать историческое единство России. Будьте достойны подвигов ваших дедов и прадедов", — обратился к танкистам Беглов.

Батальон сформирован только из петербуржцев-добровольцев, которые имеют необходимую воинскую специальность и военный опыт. Для всех военных сформировали сумки с необходимым обмундированием.

Напомним также, что в городе ранее были сформированы "губернаторские" контрактные батальоны "Кронштадт", "Нева", "Павловск".