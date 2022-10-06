Власти рассказали, положена ли переболевшим COVID-19 мобилизованным отсрочка

Гражданам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, отсрочка от частичной мобилизации не положена, информирует справочная служба портала "Объясняем.рф".

При этом в случае, если в ходе болезни у человека возникли осложнения, следует превентивно уведомить призывную комиссию, предъявив необходимые медицинские справки. Тогда будет поднят вопрос о направлении призывника на медицинское освидетельствование.

Добавим, что сайт "Объясняем.рф" был запущен российским правительством для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам.