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Новости 10:41

Власти рассказали, положена ли переболевшим COVID-19 мобилизованным отсрочка

фото ЗакС политика Власти рассказали, положена ли переболевшим COVID-19 мобилизованным отсрочка

Гражданам, перенёсшим коронавирусную инфекцию, отсрочка от частичной мобилизации не положена, информирует справочная служба портала "Объясняем.рф".

При этом в случае, если в ходе болезни у человека возникли осложнения, следует превентивно уведомить призывную комиссию, предъявив необходимые медицинские справки. Тогда будет поднят вопрос о направлении призывника на медицинское освидетельствование.

Добавим, что сайт "Объясняем.рф" был запущен российским правительством для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам.


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