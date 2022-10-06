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Новости 10:58

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Вильнюсе

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Вильнюсе

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Сообщение приведено в Telegram-канале СКР.

На обозначенном кладбище располагается самое большое в Литве захоронение советских военных — более трёх тысяч.

"Следователи СК России в рамках уголовного дела запросят в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием, и установят все обстоятельства произошедшего", - отчитались в Следкоме.

Осквернением сочли нецензурное слово, написанное чёрной краской на одной из стел, установленных на мемориале.


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