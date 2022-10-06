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Новости 12:41

Судья Арбитражного суда Петербурга отменил заседания из-за повестки в военкомат

фото ЗакС политика Судья Арбитражного суда Петербурга отменил заседания из-за повестки в военкомат

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил заседания судьи Сергея Нетосова, информирует в четверг, 6 октября, "Фонтанка".

Решение обосновано тем, что служитель Фемиды получил повестку с призывом посетить военкомат.

"Во исполнение указа об объявлении частичной мобилизации и мероприятий по уточнению документов по воинскому учёту <...> судебные заседания не состоятся", — гласит объявление Арбитражного суда.

Заседания, подлежащие отмене, должны были состояться 11 октября. Коллеги Нетосова выражают надежду, что после посещения военкомата он вернётся к своей привычной работе.


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