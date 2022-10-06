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Новости 13:03

В Петербурге открыли общественную приёмную комитета Госдумы по обороне

фото ЗакС политика В Петербурге открыли общественную приёмную комитета Госдумы по обороне

В петербургском технопарке "Ленполиграфмаш" начала работу общественная приёмная комитета Госдумы РФ по обороне, информирует пресс-служба Заксобрания города. В мероприятии принял участие спикер парламента Северной столицы Александр Бельский.

Открыл приёмную глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Аналогичные уже работают в Рязани, Самаре, Оренбурге и Нижнем Новгороде. Картаполов обосновал важность наличия приёмной именно в городе на Неве тем, что в Петербурге находится штаб Западного военного округа, главное командование ВМФ и ряд высших военных учебных заведений.

Бельский в свою очередь отметил, что в приёмной будут оказывать помощь семьям петербургских военных и им самим. Кроме того, в последнее время граждан часто волнуют вопросы военной спецоперации, подчеркнул спикер.

"В условиях, когда в интернете массово распространяются фейки, важно иметь ресурс, где люди могли бы оперативно получать объективную и достоверную информацию. Люди, которые будут приходить сюда, должны быть уверены, что их поймут, поддержат и помогут", – полагает Бельский.

Главой открытой общественной приёмной стал Вячеслав Соусов.


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