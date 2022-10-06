Путин встретит 70-й день рождения в Петербурге

В пятницу, 7 октября, президент Владимир Путин проведёт свой 70-й день рождения в Петербурге, где запланирована неформальная встреча глав стран СНГ, известил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

"Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. <...> Целый ряд телефонных разговоров международных (запланирован - ред.), мы будем вас информировать. И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ", - рассказал о президентских планах Песков.

Встреча лидеров стран СНГ с Путиным пройдёт в его петербургской резиденции - в Константиновском дворце. Кто конкретно приедет поздравить президента с юбилеем, не сообщается. Также Песков отметил, что внерабочие планы президента он раскрывать не будет.

"А что касается уже семейных дел, это отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим", - резюмировал пресс-секретарь.

Последний раз Путин встречался с главами стран СНГ 28 декабря 2021 года.