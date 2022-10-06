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Новости 14:36

В ходе "парламентской G20" Матвиенко предложила украинской делегации сесть за стол переговоров

фото ЗакС политика В ходе "парламентской G20" Матвиенко предложила украинской делегации сесть за стол переговоров

На полях проходящей в Индонезии парламентской ассамблеи G20 спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к делегации из Украины с предложением сесть за стол переговоров и обсудить военную спецоперацию, передаёт "Интерфакс".

Россия, по словам чиновницы, является сторонником мирного урегулирования конфликта.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", — призвала Матвиенко.

Отметим, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что Киев полагает невозможным проведение мирных переговоров по СВО с Россией, пока Владимир Путин является её президентом.


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