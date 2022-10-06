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Новости 14:58

Беглов известил о полной готовности энергетических систем Петербурга к зиме

фото ЗакС политика Беглов известил о полной готовности энергетических систем Петербурга к зиме

Петербургский градоначальник Александр Беглов счёл инженерно-энергетический комплекс Северной столицы стопроцентно готовым к зимним холодам, информирует пресс-служба Смольного.

В этом году из-за осенних холодов на периодическое протапливание город перешёл рано. Таким образом последний раз поступали в 1979 году. Тепло в соцобъекты города начали подавать 8 сентября.

По словам Беглова, в течение последних лет Петербург наращивал инвестиции в обновление инженерного комплекса. Готовиться к зиме городские энергетики начали ещё весной, обеспечив готовность 15 теплоэлектроцентралей, 702 котельных, 373 центральных тепловых пунктов и свыше 9 тысяч км теплосетей.

Перед наступающим зимним сезоном энергетики проверили и обнаружили более 1700 мест потенциальных прорывов.

В текущем году должны обновить порядка 280 км теплосетей, добавили в Смольном.


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