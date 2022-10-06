Беглов объявил Петербург "юридической столицей России" из-за соответствующего форума

Проведение Петербургского юридического форума натолкнуло губернатора Александра Беглова на мысль отрекомендовать город "юридической столицей России", сообщила 6 октября пресс-служба градоначальника. Своим мнением глава Петербурга поделился на первом заседании оргкомитета по подготовке XI Юридического форума в 2023 году.

"При организации форума Петербург традиционно готовит культурную программу, решает вопросы транспортного обеспечения и логистики, в том числе согласования схем движения транспорта, взаимодействия с аэропортом Пулково и учреждениями здравоохранения", - объявил Беглов, который входит в оргкомитет в статусе заместителя председателя. Он уверен, что город поможет в проведении мероприятия Министерству юстиции и фонду "Росконгресс", выступающему оператором форума.

Также Беглов заявил о готовности Смольного участвовать в подготовке Петербурга к форуму, в частности, его деловой и культурной программ. Сам форум состоится 11-13 мая 2023 года, участвовать в нем намерены четыре тысячи человек.