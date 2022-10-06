Институт теологии появился в СПбГУ

В структуре Санкт-Петербургского государственного университета появился Институт теологии, следует из сообщения РИА "Новости" от 6 октября. Соглашение о сотрудничестве было подписано между ректором СПбГУ Николаем Кропачевым и митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием.

"Теология — традиционная университетская дисциплина. Замечательно, что она возрождается в таких крупных центрах науки как Санкт-Петербургский университет", - приводит РИА "Новости" слова главы экспертного совета ВАК при Минобрнауки по истории профессора Павла Шкаренкова.

В ходе встречи также была высказана точка зрения о том, что создание Института теологии во втором вузе страны открывает новый этап в развитии теологии. Участники встречи договорились о взаимодействии в деле духовно-нравственного развития молодежи.

Статус научной дисциплины теология приобрела в России в 2015 году. Спустя три года патриарх Кирилл выразил мнение о том, что государство должно тратить бюджетные средства на преподавание этого предмета.