Депутатам ЗакСа рассказали, что не так с воздухом Петербурга

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На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию городского парламента депутаты обсудили вопрос об уровне загрязнения атмосферного воздуха в Петербурге. Как выяснилось, в нынешнем году его качество ухудшилось, а уровень загрязнения считается "повышенным". Тем не менее, представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности, Росгидромета и Роспотребнадзора уверены, что ситуация под контролем, что ее выправят намеченные меры по сокращению выбросов. А вот экспертное сообщество бьет тревогу.

Уровень загрязнения - повышенный

Атмосферу Северной столицы постоянно мониторят две системы измерения: Автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга (АСИ-АВ), принадлежащая правительству города, а также посты наблюдения Северо-Западного Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Первая - это 25 автоматизированных станций, 3 передвижные лаборатории, как рассказал депутатам заместитель председателя комитета Иван Серебрицкий. Вторая - девять постов наблюдения Росгидромета. Причем, в нашем городе – единственном в России – обе системы обмениваются данными, которые публикуются на Экологическом портале Санкт-Петербурга, уточнил чиновник.

Автоматизированные станции измеряют оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, озон, взвешенные частицы (в обиходе – пыль, однако порой невидимая глазу из-за микро-размеров частиц) диаметром менее 10 (РМ10) или менее 2,5 микрон (РМ2,5). А в Приморском и Красносельском районе дополнительно измеряются бензол, толуол, этилбензол и другие вещества. Причем, подавляющее большинство автоматизированных станций анализируют воздух всего по 3-4, реже – по 5 загрязнителям, что по сегодняшним меркам крайне мало (в Москве станции измеряют 20 веществ). Но даже "урезанный" уровень контроля свидетельствует об ухудшении качества воздуха.

- Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2021 году квалифицировался как повышенный, - заявил начальник отдела экологического мониторинга комитета по природопользованию города Дмитрий Азёмов. - Основной вклад в загрязнение вносили взвешенные вещества, озон, аммиак, диоксид азота и формальдегид.

Среднегодовая концентрация пыли в городе составила 1,5 ПДК (предельно допустимой концентрации), причем особенно неблагополучным оказался июль прошлого года. Максимальный разовый всплеск (2,6 ПДК) был зарегистрирован в Московском районе. Среднегодовое превышение озона в городе составило 1,2 ПДК, а по разовому превышению (опять-таки в июле) в лидерах оказался Кронштадт.

Впрочем, и нынешний год не обещает улучшения. Согласно предварительным оценкам Смольного и Росгидромета, с января по август в Петербурге также зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. И если в первый квартал он "обеспечивался" наличием диоксида азота, то в июне к нему присоединились аммиак и пыль, а в августе – еще и формальдегид.

Главные вопросы депутатов – собирается ли комитет предпринимать меры и какие? Как пояснили представители Смольного, в городе идет работа по оптимизации транспортных потоков, расширению дорог, строительству новых развязок, переводу общественного транспорта на газ и электричество, сохранению зеленых насаждений. Кроме того, разрабатывается Стратегия развития системы мониторинга с определением в перспективе предприятий-загрязнителей и других источников вредных выбросов.

Иной характер имел доклад экспертного сообщества депутатской комиссии.

Ищите след…

Загрязнение воздуха – далеко не безобидный фактор, считают посетившие заседание комиссии экологи.

- В Государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году" отмечается, - начал свое выступлении глава Экологического союза Петербурга и эксперт комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Семен Гордышевский. – Цитирую: "Смертность населения от новообразований устойчиво ассоциирована с загрязнением атмосферного воздуха бензапиреном, формальдегидом в 12 субъектах Российской Федерации". В перечне этих территорий имеется и Санкт-Петербург.

Как считают эксперты, обе системы городского мониторинга используют оборудование, давно не соответствующее современным требованиям. Они отмечают, что станции Росгидромета до сих пор работают вручную: операторы четыре раза в сутки вынуждены изымать оттуда пробы воздуха и доставлять их в лабораторию. Кроме того, замеряемый перечень загрязнителей далеко не достаточен, по мнению Гордышевского, для получения объективной оценки качества атмосферного воздуха в городе. Так, перечень загрязняющих веществ, требующих контроля, согласно распоряжению правительства РФ №1316-р от 08.07.2015г., включает 160 химических веществ-загрязнителей, не считая радиоактивных. Безусловно, измерение всех – слишком дорогое удовольствие. Некоторые города ограничиваются наиболее актуальным списком, например, московские автоматизированные станции фиксируют онлайн 20 загрязнителей.

- В нашем городе перечень наблюдаемых загрязнителей далеко не достаточен для получения объективной оценки качества атмосферного воздуха и влияния его на здоровье жителей, - заявил Гордышевский. - Но даже если не ведутся измерения, мы можем судить о качестве воздуха по экологическому следу.

Такой след, по словам экологов, находится прямо под ногами - на почвах. Именно сюда под действием гравитации выпадают находящиеся в воздухе взвешенные частицы. Уровень загрязнения почвогрунтов, в некотором смысле, "досье" на все те элементы, что присутствовали в атмосфере в течение того или иного промежутка времени. Так карты мониторинга почв, опубликованные в 2007 году, показывают загрязнение грунтов города тяжелыми металлами, бензапиреном, диоксинами. По тяжелым металлам и бензапирену особенно неблагополучна была ситуация в центре города, по диоксинам – в Кировском, Красносельском, Пушкинском, части Петродворцового района…

В 2007 году комитет по экологии прекратил мониторинг почв. Только в 2019 году после многочисленных обращений общественников, было проведено локальное обследование почвогрунтов. Оно выявило рост уровня загрязнения диоксинами почти в 10 раз по сравнению с 2003-2007 годами. "Это свидетельствует о постоянном и высоком уровне присутствия этого супертоксиканта в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга, - заявил Семен Гордышевский. – При этом мониторинг атмосферного воздуха на диоксины не ведется вообще".

Есть еще один след состояния атмосферного воздуха, как рассказал Гордышевский, - динамика уровней заболеваемости в классах экологически обусловленных болезней. По данным Минздрава РФ, врожденные аномалии у детей к 2019 году по сравнению с 2001 годом в Петербурге выросли на 128% (в стране на 79%, а в Москве снизились на 27 %.) Заболеваемость детей болезнями органов дыхания увеличилась в нашем городе на 75% (в РФ на 48%, в Москве - всего на 2%.) Рост общей заболеваемости петербуржцев составил 49% (в РФ - 8%, в Москве уменьшился на 22%.) Наконец, мы удерживаем мрачное лидерство по числу новообразований у детей: если в РФ она увеличилась на 105%, в Москве – на 74%, то в Петербурге – на целых 435%.

Эксперты изложили перед депутатами свой взгляд на негативные факторы, влияющие на горожан.

- Петербург по удельному количеству источников выбросов на человека - а это автотранспорт и стационарные источники (разного рода производства) – можно сравнить с Москвой, - отметил Гордышевский.

Далее докладчик напомнил, что в Петербурге, в отличие от Москвы, работают заводы сжигания илового осадка ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". С 1997 года они начали вводиться в строй на Центральной, затем Северной станциях аэрации, наконец, на Юго-Западных очистных сооружениях. Петербург - единственный в России сжигает илы. Москва и другие города остановились на технологии анаэробного сбраживания.

Гордышевский подчеркнул, что в соответствии с нормами и правилами Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям, основным источником загрязнения диоксинами и диоксиноподобными веществами является "сжигание отходов, включая сжигание бытовых, вредных или медицинских отходов или осадка сточных вод". Еще в 2018 году Минприроды РФ включило Центральную и Северную станции аэрации и Юго-Западные очистные сооружения в перечень из 300 предприятий, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду, отметил эксперт.

В самом "Водоканале", впрочем, уверены в экологичности их методов: "Технология сжигания осадка в псевдокипящем слое показала свою жизнеспособность и надежность, - ответила на запрос Гильдии экологических журналистов Санкт-Петербурга директор Департамента информации и связей с общественностью предприятия Алина Суворова. - Опыт ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и международный опыт эксплуатации ЗСО (заводов сжигания осадков – Ред.) подтверждает, что на сегодняшний день сжигание - наиболее экологичный и экономически целесообразный метод обезвоживания осадка сточных вод в условиях крупных мегаполисов".

В завершении своего доклада перед парламентской комиссией Семен Гордышевский озвучил предложения экспертного сообщества по улучшению ситуации. Экологи заявляют о необходимости модернизации процесса обращения с иловым осадком канализационных очистных сооружений города с переходом на экологически безопасную технологию, а также об усовершенствовании городских систем экологического мониторинга. В частности, по их мнению, требуется увеличение количества станций наблюдения до 2-3 в каждом районе города.

Как заявил глава комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров, прозвучавшая на заседании информация принята депутатами к сведению, решения отложены до следующего заседания, которое может состояться уже 10 октября.

Лина Зернова