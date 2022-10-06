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Новости 20:11

ЗакС Петербурга закупит оборудования на 63 млн рублей

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга закупит оборудования на 63 млн рублей

К Новому году в Законодательном собрании Петербурга могут появиться новые девайсы. Там решили приобрести оборудование для Большого зала на 63 млн рублей. Закупка, опубликованная парламентом в начале октября, стала самой дорогостоящей за 5 лет.

За эти деньги в Большом зале Мариинского дворца, где каждую среду проходят заседания депутатов, на столах парламентариев появятся новые панели для голосования, которые в аукционной документации назвали как "устройство автоматизированного отображения данных". Оно будет включать в себя сенсорный экран и системный блок. Каждую панель оценили в 370 тысяч рублей. Всего планируется заказать 126 таких устройств. Стоимость некоторых вариаций приборов достигает 4,8 млн рублей.

Также в Большой зал закажут контроллер управления видеозаписью. С ним в комплекте будет шесть камер, которые смогут снимать видео в 4K. Кроме того, в закупке указали различные системы звукоусиления и медиаплееры.

Получить оборудование планируют не позднее середины декабря. Прием заявок от исполнителей будет продолжаться до 12 октября.

Константин Леньков


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