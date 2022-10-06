Герцогский переулок появился в Московском районе Петербурга

На карте Петербурга появился Герцогский переулок, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 6 октября. Как рассказали в Смольном, Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении наименования части Мариинской улицы в Московском районе Санкт‑Петербурга".

"Согласно решению Топонимической комиссии, части Мариинской улицы от поворота до улицы Решетникова в Московском районе присваивается наименование Герцогский переулок", — уточнили в губернаторской пресс-службе.

Как уточняется, речь идет о возврате участку улицы прежнего названия — с 1906 по 1918 годы отрезок именовался Герцогским переулком. Предположительно, это связано с именем директора-распорядителя завода "Сименс и Гальске" Г. О. Герца. В наше время предприятие зовется "Электросилой".