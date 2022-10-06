ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:40

Герцогский переулок появился в Московском районе Петербурга

фото ЗакС политика Герцогский переулок появился в Московском районе Петербурга

На карте Петербурга появился Герцогский переулок, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 6 октября. Как рассказали в Смольном, Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении наименования части Мариинской улицы в Московском районе Санкт‑Петербурга".

"Согласно решению Топонимической комиссии, части Мариинской улицы от поворота до улицы Решетникова в Московском районе присваивается наименование Герцогский переулок", — уточнили в губернаторской пресс-службе.

Как уточняется, речь идет о возврате участку улицы прежнего названия — с 1906 по 1918 годы отрезок именовался Герцогским переулком. Предположительно, это связано с именем директора-распорядителя завода "Сименс и Гальске" Г. О. Герца. В наше время предприятие зовется "Электросилой".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама