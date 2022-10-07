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Новости 9:21

Аэропорты на юге России останутся закрытыми до 16 октября

фото ЗакС политика Аэропорты на юге России останутся закрытыми до 16 октября

Росавиация в очередной раз пролонгировала действие режима ограничений на полёты в южные аэропорты страны. Теперь он действует до конца следующей недели - до 16 октября.

Закрытыми останутся воздушные гавани одиннадцати городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Напомним, что ограничения ввели 24 февраля, когда Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию. Режим систематически продлевают.


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