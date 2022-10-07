ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:24

В честь юбилея Путина депутат Соловьев научит детей бить хай-кик

фото ЗакС политика В честь юбилея Путина депутат Соловьев научит детей бить хай-кик

Законодательное собрание Петербурга анонсировало мероприятие, приуроченное к 70-летию Владимира Путина. Депутат "Единой России" Антон Соловьев проведет мастер-класс по боевому самбо для школьников. Открытая тренировка пройдет в Комплексной школе высшего спортивного мастерства, в которой Путин в детстве занимался дзюдо и самбо.

Вместе с Соловьевым в мастер-классе примет участие боец ММА Денис Гольцов.

"Детей научат приему из боевого самбо – бить хай-кик", - объявили в пресс-службе ЗакСа.

Депутат пообещал по завершению мастер-класса вместе со школьниками поздравить Путина с днем рождения.

Напомним, Соловьев - мастер спорта международного класса по карате-киокусинкай и мастер спорта по джиу-джитсу, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В городском парламенте возглавляет профильную комиссию по физической культуре и спорту.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама