В честь юбилея Путина депутат Соловьев научит детей бить хай-кик

Законодательное собрание Петербурга анонсировало мероприятие, приуроченное к 70-летию Владимира Путина. Депутат "Единой России" Антон Соловьев проведет мастер-класс по боевому самбо для школьников. Открытая тренировка пройдет в Комплексной школе высшего спортивного мастерства, в которой Путин в детстве занимался дзюдо и самбо.

Вместе с Соловьевым в мастер-классе примет участие боец ММА Денис Гольцов.

"Детей научат приему из боевого самбо – бить хай-кик", - объявили в пресс-службе ЗакСа.

Депутат пообещал по завершению мастер-класса вместе со школьниками поздравить Путина с днем рождения.

Напомним, Соловьев - мастер спорта международного класса по карате-киокусинкай и мастер спорта по джиу-джитсу, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В городском парламенте возглавляет профильную комиссию по физической культуре и спорту.