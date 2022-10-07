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Новости 10:34

В Невском районе появится Мариупольская площадь

фото ЗакС политика В Невском районе появится Мариупольская площадь

В ходе заседания Топонимической комиссии Петербурга безымянной площади в Невском районе решили присвоить название в честь Мариуполя, информирует пресс-служба Смольного.

Площадь расположена на пересечении улиц Бабушкина, Шелгунова и проспекта Александровской Фермы.

"Место выбрано не случайно. В 1941-1962 годах часть улицы Шелгунова, примыкающая к этой площади, носила название Мариупольская улица", – отметили в Смольном.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов сообщил также, что с предложением присвоить какому-либо городскому объекту название в честь Мариуполя к чиновникам обращались сами горожане.

Мариуполь стал городом-побратимом Петербурга в начале июня.


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