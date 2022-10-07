Электросамокаты прописали в ПДД как средства индивидуальной мобильности

Члены правительства РФ утвердили корректировку Правил дорожного движения в части езды на электросамокатах и гироскутерах, гласит сообщение на сайте кабинета министров.

Так, электросамокаты получили статус средства индивидуальной мобильности. Отныне передвижение на них регламентируется определённой скоростью.

"Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч", — указывается в сообщении правительства.

Масса электросамоката не должна быть более 35 килограммов. Передвигаться на обозначенном виде транспорта можно только по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

Регулировать движение электросамокатов будут специальные дорожные знаки. При переходе через дорогу водителям такого транспорта необходимо, как и велосипедистам, спешиваться.

На электросамокатах разрешается ездить по правому краю проезжей части. Однако делать это могут только граждане старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч.