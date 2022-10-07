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Новости 13:02

МВД и Росгвардия предлагают мобилизованным петербуржцам сдать оружие на хранение

фото ЗакС политика МВД и Росгвардия предлагают мобилизованным петербуржцам сдать оружие на хранение

Управление Северо-Западного округа Росгвардии предлагает петербуржцам, попавшим под частичную мобилизацию, сдать имеющееся у них оружие на временное хранение.

Принести можно охотничьи ружья, карабины, боеприпасы и другие зарегистрированные средства вооружения.

По мнению правоохранителей, такое предложение может быть выгодно по ряду причин: оружие будет храниться в безопасном месте; будут пресечены несчастные случаи либо правонарушения на период отсутствия владельца; быстро решатся вопросы, связанные с продлением лицензий на оружие.

Храниться вооружение будет на специальных складах, куда не смогут попасть посторонние.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.


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