МВД и Росгвардия предлагают мобилизованным петербуржцам сдать оружие на хранение

Управление Северо-Западного округа Росгвардии предлагает петербуржцам, попавшим под частичную мобилизацию, сдать имеющееся у них оружие на временное хранение.

Принести можно охотничьи ружья, карабины, боеприпасы и другие зарегистрированные средства вооружения.

По мнению правоохранителей, такое предложение может быть выгодно по ряду причин: оружие будет храниться в безопасном месте; будут пресечены несчастные случаи либо правонарушения на период отсутствия владельца; быстро решатся вопросы, связанные с продлением лицензий на оружие.

Храниться вооружение будет на специальных складах, куда не смогут попасть посторонние.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.