Петербургу предоставят 8 млрд рублей кредита на строительство двух веток метро

Петербургу предоставят инфраструктурный кредит в размере более 8 млрд рублей на строительство двух веток метро, информирует пресс-служба Смольного. Градоначальник Александр Беглов подписал соответствующее дополнительное соглашение с правительством России.

Указывается, что речь идёт о возведении новых станций на оранжевой и коричневой ветках. Большая часть обозначенной суммы (свыше 6 млрд рублей) будет направлена на строительные работы по Красносельско-Калининской линии. Благодаря кредиту будет спроектирован и возведён отрезок от станции "Казаковская" до "Обводного канала - 2", включая электродепо "Красносельское". Также предусматривается продление участка подземки от "Казаковской" до "Путиловской".

Наконец, 1,75 млрд рублей выделят на продолжение Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от "Спасской" до "Большого проспекта" ("Горный институт").

Следует напомнить, что Смольный просил Москву предоставить этот инфраструктурный кредит ещё в мае.