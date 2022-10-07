Поляков и Чечина вошли в совет по защите прав потребителей

Петербургский координационный совет по вопросам защиты прав потребителей пополнился четырьмя новыми членами, сообщила 7 октября пресс-служба губернатора. Постановление об этом подписал Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, пост заместителя председателя совета достался вице-губернатору Кириллу Полякову. Вместе с ним на правах членов в совет вошли глава комитета финансов Светлана Енилина, глава комитета территориального развития Наталья Чечина, а также врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

Координационный по вопросам защиты прав потребителей совет был создан в Петербурге в 2018 году ради обеспечения прав потребителей, просвещения горожан в этой сфере и формирования единых подходов к решению социально-экономических проблем с учетом интересов петербуржцев.