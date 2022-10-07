Смольный расширит перечень системообразующих предприятий Петербурга

Перечень системообразующих предприятий Петербурга будет уточнен с учетом обновленных критериев отбора, сообщили 7 октября в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко по итогам заседания координационной группы городского оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности.

Участники заседания решили создать рабочую группу по вопросам наделения городских предприятий статусом системообразующих организаций. Как сообщили в Смольном, в список "войдут организации, формирующие "экономический каркас" города".

Кроме того, по итогам заседания было решено проработать дополнительные меры поддержки промышленных производств, малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей "исходя из текущих условий". Также город намерен представить дополнительные предложения по мерам поддержки бизнеса для включения в федеральный перечень.