ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:02

Путин получил трактор и арбузы в подарок

фото ЗакС политика Путин получил трактор и арбузы в подарок

Празднующий сегодня свое 70-летие президент Владимир Путин получил в подарок от коллег сельхозтехнику и пирамиды из плодов бахчевых культур. Белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес ему трактор, а таджикский глава Эмомали Рахмон — арбузы и дыни, известил 7 октября Telegram-канал "Пул Первого".

"Трактор! — провозгласил Лукашенко на вопрос журналистов о подарке для Путина. — Такой, на котором я работаю, "Беларусь". Самый лучший, ручной сборки". Беседа проходила во дворе Константиновского дворца в Стрельне, куда Лукашенко в числе других лидеров СНГ прибыл на саммит.

На последовавшее уточнение, со всеми ли насадками будет трактор Путина, Лукашенко ответил, что предложит коллеге "одну насадку". "Сеялку, — конкретизировал он. — Будем сеять хлеб, может, еще что-то — она универсальная. Вырастим — и [президенту Польши Анджею] Дуде, [премьер-министру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе там, чтоб не голодали, чтоб не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам".

Также "Пул Первого" опубликовал фотографии с видами пирамид из дынь и арбузов. По уточнению авторов, "такие дары привёз на саммит [в Стрельну] президент Таджикистана".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама