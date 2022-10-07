Путин получил трактор и арбузы в подарок

Празднующий сегодня свое 70-летие президент Владимир Путин получил в подарок от коллег сельхозтехнику и пирамиды из плодов бахчевых культур. Белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес ему трактор, а таджикский глава Эмомали Рахмон — арбузы и дыни, известил 7 октября Telegram-канал "Пул Первого".

"Трактор! — провозгласил Лукашенко на вопрос журналистов о подарке для Путина. — Такой, на котором я работаю, "Беларусь". Самый лучший, ручной сборки". Беседа проходила во дворе Константиновского дворца в Стрельне, куда Лукашенко в числе других лидеров СНГ прибыл на саммит.

На последовавшее уточнение, со всеми ли насадками будет трактор Путина, Лукашенко ответил, что предложит коллеге "одну насадку". "Сеялку, — конкретизировал он. — Будем сеять хлеб, может, еще что-то — она универсальная. Вырастим — и [президенту Польши Анджею] Дуде, [премьер-министру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе там, чтоб не голодали, чтоб не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам".

Также "Пул Первого" опубликовал фотографии с видами пирамид из дынь и арбузов. По уточнению авторов, "такие дары привёз на саммит [в Стрельну] президент Таджикистана".