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Новости 17:35

Депутат Останина: Школьникам нужна военная подготовка, а не секс-просвет

фото ЗакС политика Депутат Останина: Школьникам нужна военная подготовка, а не секс-просвет

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила в беседе с "Газетой.Ru" о том, что "тремя руками" поддерживает идею депутата Яны Лантратовой о введении бесплатных курсов начальной военной подготовки. При этом она высказалась о необходимости развить мысль коллеги и организовать курсы НВП в российских школах.

"Тремя руками поддерживаю, абсолютно правильно, — высказалась о предложении Лантратовой Останина. — Только не на период, а вообще вернуть в наши образовательные учреждения курсы начальной военной подготовки. Чтобы наши дети имели навыки обращения с оружием. <...> Чтобы девочки знали навыки начальные работы медсестры, как это было у нас в школах".

Необходимость введения курсов НВП Останина объяснила тем, что "холодная война перешла в горячую со стороны Запада и НАТО", и дети в такой ситуации должны быть готовы к жизни в чрезвычайных условиях. "Посмотрите, как беззащитны дети, которые привыкли к мирной жизни. Идет по улице, подобрал "лепесток", который взорвался, и нет ребенка, оторвало руку. Надо детей к этому готовить. Не секс-просвет в школах внедрять, а к этому готовить надо", — заявила депутат.

Ранее РИА "Новости" сообщило о том, что первый зампред думского комитета по просвещению Лантратова обратилась к главе Минобороны Сергею Шойгу с предложением возродить бесплатные курсы НВП для молодых людей призывного возраста.


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