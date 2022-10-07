В Петербурге  почтили память журналистки Анны Политковской

Вечером 7 октября, в годовщину убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, петербуржцы принесли цветы к Соловецкому камню на Троицкой площади.

Возле мемориала поставили портрет Политковской. Почтить память правозащитницы пришли глава фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов и религиозный деятель и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко.

- Времена сейчас тяжелые, но то, что люди помнят Анну, приходят в годовщину гибели — это хорошо. Значит, что ее самоотверженная, многолетняя журналистская и правозащитная работа остается в нашей памяти. То, что она делала — очень важно, - сказал Шишлов.

"Яблочник" отметил, что сейчас для России как никогда важна работа независимых журналистов. Он уверен, что рано или поздно виновные в убийстве Политковской станут известны.







За происходящим на Троицкой площади наблюдали около десяти сотрудников полиции. Также неподалёку стоял полицейский автомобиль.

Политковскую застрелили в подъезде собственного дома в 2006 году. В 2021 году истек срок давности по делу об убийстве журналистки. Заказчики так и не были привлечены к ответственности.

Константин Леньков