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Новости 10:23

Следком возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту

фото ЗакС политика Следком возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела после взрыва на Крымском мосту утром 8 октября. Как сообщили в ведомстве, на место выехали сотрудники Главного управления криминалистики СК. Распоряжение об этом отдал глава Следкома Александр Бастрыкин.

"По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета", — известила пресс-служба ведомства.

Взрыв на мосту, связывающем Крым с остальной частью России, произошел в воскресенье рано утром. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, в ближайшее время ожидается создание правительственной комиссии по расследованию происшествия и по восстановлению переправы. "Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления", — написал чиновник в своем Telegram-канале.


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