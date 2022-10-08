За сутки в России подросло количество госпитализаций с COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 2 174 госпитализаций с коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием 8 октября. Это больше, чем накануне, но меньше, чем двумя днями ранее: 7 октября сообщалось о 2 025 госпитализированных, а 6 октября — о 2 292 пациентах, доставленных в стационары.

Статистика заболеваемости продолжает снижаться — если в пятницу сообщалось о 22 268 новых пациентах, то теперь о 20 571 новом больном. За сутки выздоровело 38 289 человек, скончались 106 больных.

В Петербурге выявлено 1 318 новых пациентов при 159 госпитализированных и 2 572 излечившихся. За сутки в городе скончались 22 человека.